مقتل 3 لبنانيين بضربة جوية عراقية استهدفت 'داعش'

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و نقلت .وسائل الاعلام اللبنانية اليوم الأحد عن وكالة الأنباء العراقية إلى أن الارهابيين الثلاثة هم من وادي النحلة شمال لبنان، وهم عمر سيف، بكر سيف، وانس سيف الملقب بالجزار.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق أعلنت في وقت سابق، مقتل الخلية الارهابية المسؤولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى بثلاث ضربات جوية لطائرات F_16 العراقية.

ولفتت الخلية، في بيان، إلى أنه بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عددا من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي.