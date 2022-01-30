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كوريا الجنوبية: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الأحد أسرع من الصوت بـ16 مرة

كوريا الجنوبية: الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الأحد أسرع من الصوت بـ16 مرة
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال مصدر عسكري كوري جنوبي لوكالة يونهاب، إن السرعة القصوى للصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية صباح الأحد، تصل إلى 16 ماخ.

العالم - أسيا والباسفيك

وأضاف المصدر: "وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا، تم إطلاق الصاروخ بزاوية عمودية تقريبا. وبلغت سرعته القصوى 16 ماخ، أي أنه طار بسرعة أسرع بـ 16 مرة من سرعة الصوت".

ويعتقد الجيش الكوري الجنوبي، على أساس البيانات التي تلقاها، أنه تم إطلاق صاروخ متوسط ​​المدى من طراز Hwaseong-12، والذي تم عرضه لأول مرة علنا في العرض العسكري في 14 أبريل 2017.

في وقت سابق، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق مسافة 800 كيلومترا على ارتفاع 2000 كيلومتر وذلك في الساعة 07:52 (01:52 بتوقيت موسكو).

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