16 شخصا غائبين عن الوعي.. حالات حرجة جراء تسرب غاز في فندق أمريكي

العالم - الأميركيتان

وأكد قائد شرطة مدينة ميريزفيل، توني بروكس، وفقا لقناة WCMH المحلية، أن أولى البلاغات عن الحادث وردت في الساعة الـ5.30 تقريبا بعد ظهر يوم أمس السبت، حيث تم إخطار الشرطة بأن طفلة في سن عامين فقدت وعيها في فندق "هامبتون إين"، ثم وردت تقارير عن حالات مماثلة أخرى.

ولدى وصولهم إلى موقع الحادث، عثر عناصر أجهزة الطوارئ هناك على 16 شخصا غائبا عن الوعي في المنطقة المحيطة بالحوض.

وأشار بروكس إلى أن المحققين من إدارة إطفاء الحرائق اكتشفوا أن سبب الحادث يعود إلى نسبة غاز أحادي أكسيد الكربون في الجو بلغت مستوى يهدد حياة الناس.

وصرح رئيس إدارة إطفاء الحرائق في ميريزفيل، جاي ريلي، بأن مصدر التسرب لم يتم تحديده بعد، لكن تم سد كافة المصادر المحتملة وإخلاء المبنى من الناس.

وأكد متحدث باسم مستشفى "ميموريال" المحلي أنه تم إسعاف سبعة أشخاص من موقع الحادث، بينما وصل أربعة آخرون إلى المستشفى بأنفسهم، وبين هؤلاء ستة أطفال.

ولفت المتحدث إلى أن مصابين اثنين في حالة خرجة، لكنها مستقرة، بينما يقدر الأطباء حالة خمسة آخرين بأنها خطرة.