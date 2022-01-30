اللبنانيون يردون على اساءة حزب 'القوات' للإسلام

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وكان جبور قال في تصريحات لقناة "الجديد" اللبنانية إن "حزب الله يحمل عقيدة "تجليطة" (اي عقيدة كاذبة) من آلاف السنين يريد ان يحارب لأجلها، ونحن نريد ان نعيش بسلام"، ما اثار غضبا واسعا بين المسلمي اللبنانيين وجمهور حزب الله، مؤكدين ان حزب الله عقيدته الاسلام وليس عقيدة كاذبة.

وفي هذا السياق تفاعل رواد موقع "تويتر" مع الموضوع وهاجموا جبور وحزب "القوات" بشدة من خلال عدة وسوم تصدرت قائمة "ترند" في هذا البلد، وهي #عقيدتنا_الاسلام_مش_تجليطه و #شارل_جبور و #القوات_تسيء_للاسلام.

نسرين قالت إن عقيدة حزب الله هي الاسلام وليست "تجليطة"، هي عقيدة حمت لبنان والمنطقة من مشاريع صهيوأمريكية خطيرة وافشلت كل المخططات الخبيثة التي يشكل حزب "القوات" جزءا منها.

اما علي حسين فكتب تحت هذا الوسم شعرا وصف فيه حزب القوات بأنه حزب اجرم وقتل وارتكب مجازر فلا عجب انه لا يحترم الاديان، مشيرا الى ان مستقبله الى "مزبلة التاريخ والزمان".

فيما كتب "mhamadsh" إن حزب "القوات" هو الفكر الالغائي الداعشي منذ تأسيسه وتاريخه الاسود المليء بالتصفيات والمجازر حتى بحق أبناء جلدته وجعل حتى مؤسسي مدرسة الفكر الداعشي الوهابي الإرهابي يلبسونها عباءة الداعشية لتحقق لهم ما عجزت داعش عن تحقيقه.

بشير هاشم اعتبر ان مجزرة الطيونة كافية لمعرفة أن حزب القوات يسيء للاسلام والمسيحية ولكل الوطن على حد سواء.

الاكاديمي والمحلل السياسي اللبناني الدكتور محمد شمص قال في تغريدة له بشأن الموضوع إن شارل جبور ابن مدرسة القتل على الهوية والتعامل مع "اسرائيل" وهو لا يخفي ذلك. والان المطلوب التحريض على المقاومة وبيئتها؛ هذا هو الشعار الذي ستخوض فيه "القوات" الانتخابات لانه لا يوجد لديها برنامج انقاذي او اي مشروع لبناء الدولة.

حساب "ابو علي الرضا" اورد تغريدة قديمة لشارل جبور يؤيد بها جماعة داعش الارهابية، ووجه خطابا له بأن عقيدة حزب الله هي الإسلام.

الصحفي جمال شعيب نشر مجموعة صور عن جرائم حزب "القوات" ايام الحرب الاهلية اللبنانية وقال إن ميليشيا القوات التي ذبحت واغتالت كل من كتب في هويته "مسلم" وسحلت ليس جديدا عليها ان تتطاول على عقيدة المسلمين سنة وشيعة، ولكن الجديد أن يقولها الناطق باسمها ومسؤولها الاعلامي على الهواء مباشرة كما يقولها في الكواليس.

الباحث السياسي بلال اللقيس كتب في تغريدتين له: إن ما قيل اليوم على لسان المسؤول في ميلشيا القوات جريمة وما حاول الاستدراك به خطيئة مضاعفة، هذا يعبر بوضوح أن هذه الجماعة بدأت بمشروعها الفتنوي والتفجيري لإيصال لبنان إلى مكان خطير.

واضاف اللقيس: على مؤسسات الدولة أولا وكل المرجعيات والقيادات الروحية والمسيحية وكذلك السياسية أن تبادر سريعا لادانة هذا الحزب ووضع حد لسلوكه في تهديد ما تبقى من العيش والسلم الأهلي في لبنان.

الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور امين حطيط اعتبر في تغريدة له إن انكار الشمس ونورها وحرارتها لا يضيرها وان التخلف عن ادراك قيمة قطعة الالماس حتى اعتبارها قطعة من زجاج مكسور لا يعدمها قيمتها، لكن يوصف الاول بانه اعمى بلا احساس، والثاني بأنه احمق جاهل بلا علم او خبرة، وان هذا حال من يصف عقائد الاخرين بانها "تجليطة".

حسين شمس الدين قال إن حزب "القوات" اللبنانية ورئيسه "صهيوني" وتاريخهم مليء بالجرائم ضد الانسانية وقتل الابرياء والاطفال، بالاضافة الى ان كل حروبهم العسكرية والسياسية هزائم وذل تاريخهم مرصع بالغدر والعمالة.

هذا غيض من فيض، عشرات بل مئات التغريدات الرافضة لهذه التصريحات ملأت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فاللبنانيون يرون ان هدفها الفتنة عبر محاولة اثارة المسلمين ضد المسيحيين والصدام معهم، وبذلك محاولة عمل شرخ بين المقاومة والتيار الوطني الحر بقيادة الرئيس ميشيل عون، وبذلك اضعاف المحور الرافض للاحتلال الصهيوني والهيمنة الاميركية، ولكن مرة اخرى يظهر جمهور المقاومة انه اوعى من ان يتم جره الى فتن رخيصة كهذه.