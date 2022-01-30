28.5 مليون طن إنتاج الصلب الإيراني في 2021

العالم - إيران

وذكرت بيانات الاتحاد أن إنتاج الصلب الإيراني وبعد 3 شهور من الانخفاض نما 15.1 بالمئة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021 ما رفع الانتاج السنوي إلى 28.5 مليون طن.

وأشارت أن الانتاج الإيراني كان قد شهد انخفاضا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بنسبة 5.2 بالمئة إلى 2.7 مليون طن على أساس سنوي.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول تقلص 15.3 بالمئة إلى 2.2 مليون طن.

وأضافت البيانات أن في سبتمبر/أيلول 2021 انخفض لأول مرة خلال جائحة كورونا 51.4 بالمئة إلى 1.3 مليون طن.

وأكد الاتحاد أن إيران لاتزال تحافظ على المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم الإنتاج، منذ فبراير/شباط 2021 رغم التراجع المسجل في الشهور الثلاثة المذكورة.