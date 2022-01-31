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منظومة دفع إلكتروني يطلقها مصرف سوريا المركزي

منظومة دفع إلكتروني يطلقها مصرف سوريا المركزي
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أطلق مصرف سوريا المركزي امس الاحد منظومة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي وذلك في حفل أقيم بقاعة أمية في فندق شيراتون دمشق.

العالم - سوريا

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة في كلمة أن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة طيلة السنوات الماضية من قبل الحكومة والمركزي والمصارف العاملة وستكون هناك مراحل أخرى لاحقاً تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي.

ولفت هزيمة إلى أن المرحلة الأولى تمثلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة هي بنوك سوريا الدولي الإسلامي والشام وسوريا والخليج (الفارسي) والبركة سوريا بالتعاون مع المركزي وشركة فاتورة للدفع الإلكتروني مبيناً أنه تم نشر 1000 نقطة بيع أو جهاز “بي أو إس” وسيتم لاحقاً نشر ألفي جهاز بقطاعات مختلفة مثل المطاعم والمولات والمتاجر.

وبين هزيمة أن عملية الربط بين المصارف الأربعة تسهم في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لأكثر من 575 ألف متعامل مع هذه المصارف مؤكداً أن المواطن صاحب الحساب المصرفي لن يتحمل اي نفقات عن عمليات الدفع بواسطة البطاقة حيث تدفع العمولات من قبل الجهات المستفيدة من خدمات الدفع الإلكتروني.

ولفت هزيمة إلى أنه بمجرد اكتمال شركة الدفع الالكتروني الثانية سيتم ربط منظومات الدفع الإلكتروني بين نحو 12 مصرفاً عاملاً ثم مع مصارف القطاع العام التي تبذل جهودا مكثفة لاستكمال الربط فيما بينها ما يؤدي إلى توسيع شريحة المستفيدين من خدمات الدفع الإلكتروني.

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