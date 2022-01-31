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50 نائب ليبي في طبرق لتقرير مصير الحكومة والانتخابات

50 نائب ليبي في طبرق لتقرير مصير الحكومة والانتخابات
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

وصل 50 نائب ليبي الى طبرق للتوافق في مجلس النواب على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، والبت في مسألة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

العالم - ليبيا

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة تقل أكثر من 50 نائبا حصلت على إذن للإقلاع من طرابلس إلى طبرق بعد ساعات من التأخير، مشيرة إلى أن مجلس النواب من المنتظر أن يعقد جلسة الاثنين لبحث قضيتي إعادة تشكيل الحكومة وتنظيم الانتخابات العامة في البلاد والتي أجلت إلى أجل غير مسمى بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر المنصرم.

وفي السياق ذاته، غرد عضو لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب عبد السلام نصية معلنا أنه "تم التوافق على خارطة طريق تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستور دائم للبلاد، خلال مدة محددة".

وذكرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليلمز أن مجلس النواب كان بإمكانه إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وتنظيمها بحلول يونيو المقبل، لكنه بدلا من ذلك "لعب لعبة الكراسي الموسيقية" بمحاولته تشكيل حكومة جديدة.

ورأت ويليامز في مقابلة مع صحيفة الغارديان أن مجلس النواب كان يتوجب عليه "تحديد موعد للانتخابات قبل مناقشة تشكيل حكومة جديدة بتفويض غير معلوم"، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من أن البعض "يناور الآن بهدف إطالة المدة وتأخير الانتخابات".

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