أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 31 يناير 2022

ابرار ..

القائد.. جهاد أصحاب العمل والعمال بمتاريس الإنتاج وراء هزيمة أمريكا بالحرب الإقتصادية

حمايت ..

رئيس الجمهورية لماكرون.. إلغاء الحظر وإختبار المصداقية ووجود ضمانات , أسس التوصل لإتفاق

اطلاعات ..

الرئيس الفرنسي ماكرون يذعن بأن من حق إيران عدم ايلاء الثقة بأمريكا

ايران ..

رئيس الكيان الصهيوني يزور الإمارات بأجواء هلع مشترك من ضربات أنصار الله الصاروخية

جمهوري اسلامي ..

غضب فلسطيني واسع النطاق ضد استضافة الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني

كيهان ..

المقاومة اليمنية تحذر الإمارات بإستهداف أهداف حيوية بثلاثمائة مسيرة وعشرات الصواريخ البالستية . .

قدس ..

محافل أمنية عراقية تنوه لإعتراف عميل لأمريكا بشن الهجمات على مطار بغداد

رسالت ..

نواب بالبرلمان العراقي يترقبون توصل الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتفاهم قريب

خراسان ..

أردوغان يقيل رئيس مؤسسة الاحصاء العام بتركيا لاعلانه عن المعدلات الواقعية للتضخم الإقتصادي

جوان ..

التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية تدفع كوريا الجنوبية للمطالبة بإستئناف المفاوضات الثنائية

عصر ايرانيان ..

إلغاء الحظر بالكامل , الخطوة الرئيسية لإحياء الإتفاق النووي

آرمان ملي ..

لافروف.. عضوية أوكرانيا في حلف الناتو ستزعزع علاقات روسيا مع هذا الحلف

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sdوطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت عن زيارة رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ لابو ظبي في مقالها ( الإمارات في خدمة الصهاينة المجرمين ).. قبيل توجهه للامارات صرح رئيس الكيان الصهيوني ان تل ابيب عرضت قبل اسابيع تقديم دعم تقني واستخباراتي للامارات مقابل مسيرات الحوثيين على حد تعبيره .

إن الإمارات تستضيف بحرارة رئيس الكيان الصهيوني في الوقت الذي يواصل فيه هذا الكيان جرائمه الوحشية بحق الفلسطينيين والواقع هو ان الامارات تفتح ابوابها على مصراعيها امام الكيان الصهيوني لتكون معبرا لنشر نفوذه بين بلدان مجلس التعاون ولتمرير مخططاته العدوانية ضد بلدان وشعوب منطقة الخليج الفارسي.

ان الامارات تحمل اليوم لواء التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل صراحة وعلنية ورغم مواصلة هذا الكيان لمخططاته الاستيطانية التهويدية في القدس والضفة الغربية المحتلة. ان الامارات لن تحصد من وراء تفريطها بالقضية الفلسطينية خدمة للصهاينة سوى ادانة وكراهية الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في مقالها (عميل لأمريكا يقف وراء إستهداف مطار بغداد ).. وجهت الجهات المعادية لتيار المقاومة في العراق اصابع الاتهام قبل ايام نحو مكونات في هذا التيار بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد, الا ان .. هذا السيناريو المعادي للمقاومة أنهار بإعتقال قوى الأمن عميل لأمريكا أعترف بوقوفه وراء الهجوم على مطار بغداد.

وليس هذا فحسب بل ان هذا المعتقل واسمه اكرم القيسي اعترف بتلقيه تعليمات من جهة داخلية مرتبطة بامريكا بشن هذا الهجوم لالقاء المسؤولية على مكونات بتيار المقاومة.

والمشكلة في هذا التطور الخطير يتمثل وحسب محافل نيابية عراقية في صدور تعليمات مشددة من مصادر عليا لقوى الامن بالحفاظ سرية اعترافات هذا العميل وعدم نشر اية معلومات حول تلك الجهة التي كلفته بشن ذلك الهجوم وعلى سرية هويات من شارك معه .الامر الذي يلقي الضوء على وجود جهات تخطط لتفجير فتنة داخلية خطيرة في العراق.

حمايت ..

كتبت صحيفة حمايت في تقريرها ( السعودية تفتح أجواءها ثانية أمام الكيان الصهيوني ).. قال المكتب الرئاسي لرئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ ان طائرة العال التي اقلته للامارات عبرت الاجواء السعودية, ان..السعودية سبق أن فتحت أجواءها أيضا أمام طائرتي رئيس الوزراء الصهيوني بينيت ووزير خارجيته لابيد بزيارتهما للإمارات.

لذلك ليس من العجيب ان تصدر تصريحات متفائلة تماما من قبلكبار المسؤولين الصهاينة ومن بينهم وزيري الخارجية والحرب بشأن قرب انضمام السعودية لمسار التطبيع.

خراسان..

صحيفة خراسان كتبت في تعليقها ( ماذا وراء إعتزال الحريري العمل السياسي ؟) .. سعد الحرير ي رئيس اوزراء اللبناني الاسيق وزعيم تيار المستقبل اعلن العمل السياسي قبل ايام داعيا تيار لمستقبل بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة..

إن وراء إعتزال الحريري عدة عوامل أبرزها إستياء السعودية وتجميد دعمها له بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة بلبنان والاستياء السعودي طرح احتمال توجه لرياض نحو شقيقه الاكبر بهاء الدين الحريري لزعامة تيار المستقبل.

الى جانب ذلك هناك عامل اخر يكمن وراء اعتزال الحريري ويتمثل باهتزاز مكانته بين اللبنانيين السنة مع تزايد الانتقادات لمواقف ازاء بعض القضايا الداخلية وعجزه عن تشكيل حكومة جديدة الامر الذي اضعف ىور تيار المستقبل بشكل عام , وبطبيعة الحال لعب خصوم للحريري من بين القوى والحزاب السنية بلبنام وخاصة حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع دورا كبيرا في اضعاف الحريري.

عصر ايرانيان..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( المباحثات اليمنية اليمنية السبيل لإنهاء أزمة اليمن ) .. التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن صعد من غاراته الوحشية على المدن والقرى اليمنية في الاسابيع الاخيرة مع تسارع وتيرة هزائمه الميدانية, وبالطبع اثبتت المقاومة اليمنية قدرتها الفائقة على الرد في عكق اراضي بلدان التحالف , ولكن لابد من القول .. إن إيجاد حل جذري وعادل وسريع للأزمة باليمن يحتم بدء الأطراف اليمنية مباحثات على أساس المصالح الوطنية المشتركة.

وذلك لتجنيب اليمن وشعبه المظلوم للمزيد من الويلات والمآسي ولوضع نهاية سريعة لهذه الحرب العدوانية ولما سببته من مىسي انسانية رهيبة في ظل ميوعة مواقف المنظمات الدولية والمحافل والاوساط الدولية الت تتبجح بالدفاع عن حقوق الانسان.