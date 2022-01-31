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خطيب زادة: مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا في المجالات الاربعة ذات الصلة، خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة، موضحا بان التقدم كان اسرع في بعضها فيما كان متباطئا في بعضها الاخر بسبب تقاعس الطرف الاخر وعدم ابدائه المبادرة والابداع اللازم.

العالم - ايران

يتبع....

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