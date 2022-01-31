الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين.

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من محافظة أريحا وهم: معروف فهد، ومحمد أبو العسل، ومحمد السراديح، ومحمد بالو، وعمار شقبوعة، ومحمد مناصرة، وعدي أبو شرار وشقيقه قصي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت المسعف زيد مطر زيد (26 عاما) بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب مجدي أبو ظاهر (27 عاما).

وشهد المخيم انتشارا للجنود المشاة في أزقة وحارات المخيم.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها قرية شقبا غرب المدينة وهم: قصي عوض المصري، إبراهيم محمد المصري، وفارس شلش، وذلك عقب اقتحام منازلهم ونقلوا إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد الونة وعبد التراب من جنين، وأحمد شلالدة من الخليل، ومحمد ربيع من القدس.

روابط ذات صلة

الضفة .. 6عمليات رشق بالحجارة والحارقات استهدفت مستوطنين

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على دورية للاحتلال

5 عمليات إطلاق نار تجاه الاحتلال بالضفة الغربية في يوم واحد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. رجل يمسك بكوبرا عملاقة طولها 4 أمتار ونصف

مصر.. اكتشاف 30 مومياء بمقبرة اثرية في اسوان

بالفيديو.. مشهد مخيف لـوحش أسطوري في غابة أمريكية

تركيا..زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب ولاية بينغول

للمرة الـ12.. جلسة اليوم لمحاكمة المتهمين باغتيال "بنات"

مقتل شرطيين بإطلاق نار في مدينة كايزرسلاوترن الألمانية