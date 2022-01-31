اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين قصف الإذاعة القديمة ومحيط مبنى التلفزيون

العالم - اليمن

وأوضح المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان له اليوم، أن العدوان استهدف “محطة شعوب للإرسالات الإذاعية” في منطقة الحصبة وسط الأحياء السكنية بأربع غارات جوية، ومحيط مبنى التلفزيون بثلاث غارات.

وأكد البيان أن هذا الاستهداف الذي يخالف كافة الشرائع والمواثيق الدولية المعنية بحماية المدنيين والأعيان المدنية يأتي في إطار تكميم الأفواه والمنابر الإعلامية الوطنية والحرة المناهضة لقوى الاستكبار العالمي والعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأشاد البيان بأداء المؤسسات الإعلامية الوطنية في مواكبة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان، والانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير.

وحث الاتحاد كافة الإعلاميين الأحرار على تكثيف الجهود وفضح الانتهاكات والجرائم التي يستمر تحالف العدوان في ارتكابها في ظل استمرار الصمت الأممي والدولي.

ودعا الإتحاد كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى الوقوف مع الإعلاميين اليمنيين والتضامن معهم ضد الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع الإعلام من قبل تحالف العدوان.