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الامن العراقي يطلق حملة لتطهير جنوب غرب الموصل

الامن العراقي يطلق حملة لتطهير جنوب غرب الموصل
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

باشرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، بعملية مشتركة؛ لتطهير وتفتيش قرى وتلول جنوب غرب الموصل في محافظة نينوى.

العالم - العراق

وقالت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، في بيان إن "العملية اشتركت بها قطعات من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بلواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات وقطعات لواء 75 فرقة المشاة ١٦ بالجيش العراقي".

وشملت عمليات التطهير والتفتيش، وفق البيان، "قرى قاطع المسؤولية المشترك بين قطعات قوات اللواء 33 في الحشد وقوات اللواء 75 / فرقة 16 بالجيش".

وأشار إلى أن "العملية تهدف الى تأمين جبل نويكط الواقع جنوب غرب الموصل ومقالع الحجر وقراه وتل كيصوم والدباجة وقرية الشيخ يونس".

وختم بيان الحشد، أن "عمليات التطهير والتفتيش ستستمر وفقا للخطة الأمنية المرسومة للعمليات لتحقيق كامل الأهداف المرجوة منها".

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