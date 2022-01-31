الامن العراقي يطلق حملة لتطهير جنوب غرب الموصل

العالم - العراق

وقالت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، في بيان إن "العملية اشتركت بها قطعات من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة بلواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات وقطعات لواء 75 فرقة المشاة ١٦ بالجيش العراقي".



وشملت عمليات التطهير والتفتيش، وفق البيان، "قرى قاطع المسؤولية المشترك بين قطعات قوات اللواء 33 في الحشد وقوات اللواء 75 / فرقة 16 بالجيش".



وأشار إلى أن "العملية تهدف الى تأمين جبل نويكط الواقع جنوب غرب الموصل ومقالع الحجر وقراه وتل كيصوم والدباجة وقرية الشيخ يونس".



وختم بيان الحشد، أن "عمليات التطهير والتفتيش ستستمر وفقا للخطة الأمنية المرسومة للعمليات لتحقيق كامل الأهداف المرجوة منها".