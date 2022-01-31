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الأردن: اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا لم تلزمها بحصة محددة

الأردن: اتفاقية استثمار نهر اليرموك مع سوريا لم تلزمها بحصة محددة
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الأردن، اليوم الاثنين، أن الاتفاقية الموقعة مع سوريا حول استثمار نهر اليرموك لم تحدد حصة ملزمة للأردن.

العالم - الاردن

وقال وزير المياه والري محمد النجار، ردا على أسئلة رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، عن الاتفاقات المائية مع الجانب السوري ومدى الالتزام بها، إنه لا يوجد في نصوص الاتفاقية ما يشير لالتزام سوريا بكميات محددة لتقديمها للأردن.

وأكد عدم علم الوزارة بوجود مبررات من الجانب السوري لعدم التزامه بالاتفاقية لتزويد الأردن.

وأوضح، أن هناك مقتضيات لتعديل بنود الاتفاقية بما يتلاءم مع التوقعات المحتملة للتغير المناخي واستضافة حوالي 1،5 مليون لاجئ سوري مقيمين في الاردن.

وأشار إلى أنه لا توجد أي اتفاقيات جديدة مع الجانب السوري بشأن تزويد المياه للأردن.

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