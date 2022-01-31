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قيادي في "قسد" ينفي هروب دواعش من سجن الحسكة

قيادي في
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

نفى عضو قيادي فيما تسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" محمود برخودان هروب عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي إلى العراق أو إلى البادية السورية.

العالم - سوريا

وأضاف محمود برخودان ردا في تصريح لـRT في شمال شرق سوريا خلال مؤتمر صحفي بالحسكة، أن 223 عنصرا من "داعش" قتلوا.

وصرح عضو القيادة العامة بأنه لا صحة للمعلومات التي تقول بوصول 200 عنصر من تنظيم "داعش" إلى هنا أو هناك.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت بأن حوالي 200 من عناصر تنظيم "داعش" القابعين في سجن الصناعة بالحسكة السورية، فروا بعد هجوم شنه التنظيم على السجن في 20 يناير.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن "حوالي 200 سجين من التنظيم قد فروا".

وأشار إلى أن الهدف المحتمل من العملية التي شنها التنظيم هو إطلاق سراح بعض القادة الإرهابيين من المستويات العليا والمتوسطة، وكذلك المسلحين ذوي المهارات الخاصة مثل صناعة القنابل.

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