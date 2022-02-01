الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال رسالة التهنئة..

الرئيس الجزائري يؤكد على توطيد العلاقات الثنائية مع ايطاليا

الرئيس الجزائري يؤكد على توطيد العلاقات الثنائية مع ايطاليا
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا استعداده الكامل للعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في جوانبها المختلفة.

العالم - الجزائر

وأشار تبون خلال رسالة التهنئة التي بعثها للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بمناسبة إعادة انتخابه،الى ما يخدم المصالح المتبادلة بين الجزائر وإيطاليا في ظل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تجمعهما، لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية.

وأوضح الرئيس الجزائري -خلال رسالة التهنئة- أن تجديد الثقة في الرئيس الإيطالي يُعد إشادة واعترافًا بما قدمه طوال مساره السياسي في خدمة بلده، معربًا عن ثقته في كون الفترة القادمة ستُتيح الفرصة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتجاوز التحديات الجديدة التي يفرضها الواقع على جميع الأصعدة، الوطنية منها أو الدولية.

وأشاد تبون بجودة العلاقات الثنائية مع إيطاليا، مؤكدًا عزمه الأكيد وحرصه التام على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، بما يخدم الشعبين ويوطد علاقات الصداقة والتعاون بينهما.

روابط ذات صلة

اتصال بين 'تبون وماكرون' ينهي القطيعة السياسية ولقاء مرتقب في بروكسل

تبون: اتفقت مع السيسي على توسيع التشاور بشأن للقمة العربية في الجزائر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كيف احرقت "اعصار اليمن الثالثة" الزيارة التاريخية لبيّاع الوهم!؟

عشرة الفجر.. يوم عاد روح الله ليُحيي قلوب الأمم

خلال رسالة التهنئة.. الرئيس الجزائري يؤكد على توطيد العلاقات الثنائية مع ايطاليا

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب مخيم قلنديا

هجوم جديد يستهدف رتلا للاحتلال الامريكي في العراق

شاهد بالفيديو.. قيادي بحماس يكشف اهم عامل لانتصار الثورة الاسلامية في ايران