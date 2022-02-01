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معزيا بوفاة الفقيد الراحل ؛ 

رئيس الجمهورية: مؤلفات آية الله كلبايكاني ملهمة للطلبة والفضلاء والحوزات العلمية

رئيس الجمهورية: مؤلفات آية الله كلبايكاني ملهمة للطلبة والفضلاء والحوزات العلمية
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

عزى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي برحيل المرجع الديني آية الله لطف الله صافي كلبايكاني، معتبرا مؤلفاته الخالدة ملهمة لطلبة العلوم الدينية والفضلاء والحوزات العلمية.

العالم - ايران

واعرب الرئيس آية الله رئيسي في رسالة تعزية عن الاسى والاسف لرحيل المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني وقال: ان هذا العالم الرباني كان من التلامذة البارزين لآيات الله العظام بروجردي وحجت وكلبايكاني وكان بعد انتصار الثورة الاسلامية عضوا في مجلس خبراء القيادة وتولي المسؤولية المهمة لامانة مجلس صيانة الدستور، وقضى عمره الشريف في مسار تنمية ونشر المعارف الاسلامية وتعزيز اركان الجمهورية الاسلامية برؤيته الدينية الثاقبة وعيشه البسيط وقلبه الزاخر بحب الاسلام واهل البيت (ع) خاصة ولي العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

واضاف: ان هذا المرجع الكبير وبالتزامن مع جهوده في حراسة القيم الدينية وتاليف الكتب القيمة الكثيرة وتربية التلامذة كان له ايضا حضور نشط في ساحة النضالات الثورية. ومن المؤكد ان مؤلفاته الخالدة وسلوكه المعنوي سيكونان على الدوام مصدر الهام ونبراس الطريق امام طلبة العلوم الدينية والفضلاء والحوزات العلمية.

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معزيا بوفاة الفقيد الراحل ؛  رئيس الجمهورية: مؤلفات آية الله كلبايكاني ملهمة للطلبة والفضلاء والحوزات العلمية

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