أردوغان يعتزم زيارة أوكرانيا بعد غد

العالم ـ تركيا

وقال المكتب اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يزور أردوغان كييف في 3 [شباط] فبراير الجاري إن لم يحدث أي تغيير طارئ".

وأشار المكتب إلى أنه قد يتم الإعلان لاحقًا عن برنامج زيارة أردوغان إلى أوكرانيا، وما إذا كان سيتم عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين على هامش الزيارة.

تأتي زيارة الرئيس التركي إلى أوكرانيا في ظل حالة توتر ناجمة عن اتهامات واشنطن والاتحاد الأوروبي لروسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو، التي أكدت في مناسبات عدة مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدود روسيا.

وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في وقت سابق، أن الرئيس إردوغان، دعا قادة روسيا وأوكرانيا فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى تركيا لبحث الخلافات وحلها.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على الدعوة التركية، عن ترحيب الكرملين بجهود أي دولة لتسوية الوضع في أوكرانيا؛ مؤكدا انه إذا تمكنت تركيا من التأثير على كييف ودفعها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك فهذه خطوة لا يمكن سوى الترحيب بها.