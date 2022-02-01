قيادي في حماس.. هکذا تجدد الثورة الاسلامية شبابها

العالم - خاص بالعالم

وقال حمدان في حديث لبرنامج ضيف وحوار علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"الدور الايراني بات واضحاً في دعم المقاومة في فلسطين لكن هناك علامات مهمة في هذا الدور ان الدور تركز في دعم المقاومة، المقاومة التي تريد ان تحرر الارض وتريد ان تحرر القدس وتريد ان تحرر الشعب الفلسطيني وهذا الدعم لاشك ان له تبعاته السياسية وتبعاته في مواجهة قوی الاستكبار العالمي هذا التزام منذ ان انتصرت الثورة وحتی اليوم الالتزام مازال قائماً ومازال متصاعداً".

وأكد ان الدعم الايراني لقوی المقاومة لايستثني أي انتماء فكري او ايدولوجي فهناك قوی غير اسلامية تدعمها ايران وتقف الی جانبها وهذا الدعم لكل من يقاوم الاحتلال ايضاً رسالة مهمة ان الدعم للقضية الفلسطينية وليس لفريق في القضية الفلسطينية.

ورأی حمدان ان الموقف الايراني المدافع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل السياسية والدبلوماسية الاقليمية والدولية يمثل عاملاً مهماً وعلامة فارقة. مشيراً الی الی تخصيص الجمعة الاخيرة من شهر رمضان كيوم عالمي للقدس.

واستذكر القيادي في حركة حماس، المواقف المتكررة في مناصرة الشعب الفلسطيني في محطات خلال العدوان عام 2008 و2012 والعدوان 2014 وايضاً الوقوف الی جانب المقاومة في عملية سيف القدس والوقوف الی جانب انتفاضة الشعب الفلسطيني. مؤكداً ان ايران منذ انتصار الثورة حتی اليوم كانت دوماً الی جانب الشعب والی جانب القضية والی جانب المقاومة وهذا لاشك شكل علامة فارقة في علاقة لاأقول المقاومة مع ايران انما في علاقة الشعب الفلسطيني بمجمله مع ايران واثبت ان الفلسفة الاساسية التي انطلقت منها الثورة قبل انتصارها ومع انتصارها وهي مقاومة الاستكبار العالمي ونصرة المظلومين والدفاع عن القضايا المحقة بعد 43 سنة لاتزال قائمة وان هذه الثورة لن تشخ وان هذه الثورة لازال شبابها يتجدد بالتزامها بهذه المبادئ.

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