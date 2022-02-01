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تنديد وسخط يمني باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

تنديد وسخط يمني  باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية ومطالبات رسمية لمكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ خطوات عملية لانهاء الازمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية.

العالم - مراسلون

حيث نظمت وقفة احتجاجية نفذتها هيئة الطيران المدني والارصاد وشركة النفط ومطار صنعاء.

الاحتجاجات استمرت في اكثر القطاعات الخدمية تأثرا حيث أطلقت وزارة الصحة اليمنية عبر كادرها الصحي وقطاعاتها الطبية تحذيرا من اي تبعات تؤدي إلى إخراج عشرات المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة مع نفاذ مخزونها التشغيلي والاحتياطي جاء ذلك في بيان وقفة احتجاجية بمقر الوزارة.

أزمة الوقود المتكررة تضيف إلى معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار بسياراتهم أمام محطات الوقود ليحصلوا على حصص معينة الامر الذي يعطل حياتهم خاصة ذوي الدخل اليومي من سيارات الأجرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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