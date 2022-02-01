السفارة الايرانية في صنعاء تتبنى مشروعا يخدم قطاع التعليم في البلاد

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ممثل سفارة ايران في اليمن الدكتور فؤاد المالكي أشار الى ان هذه المشاريع تاتي استكمالاً لما بدأه السفير الراحل حسن إيرلو، مؤكدا ان ايران ستستمر في تقديم المزيد من المشاريع والدعم لليمنيين.

وأكد فؤاد المالكي ممثل سفارة ايران في اليمن:"تم بعون الله في السابق استكمال المشاريع المتعلقة بالصحة واحد المشاريع المتعلقة بالجانب التعليمي تم تنفيذها بسعي وجهود السفير الشهيد، وإيران مستمرة بدعم الشعب اليمني".

المسؤولون في صنعاء أشادوا بالمشاريع التي تنفذها وتمولها سفارة ايران بصنعاء وما ستمثله هذه المشاريع من اضافة نوعية للنهوض بواقع التعليم، معبرين عن شكرهم لجمهورية ايران على جهودها المقدمة لدعم صمود الشعب اليمني، وموقفها المساند والداعم لليمن .

وسبق للسفارة الايرانية أن افتتحت عدداً من المشاريع الخدمية الهامة في بعض المحافظات اليمنية لاسيما في الجانب الصحي كإعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية في المستشفيين الجمهوريين بصنعاء وصعدة وتزويد هذين القسمين باحدث الاجهزة الطبية.

وعقب افتتاح المشروعين في جامعة صنعاء كرمت السفارة الايرانية قيادة جامعة صنعاء وعدد من المهندسين والعاملين في المشروع.

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