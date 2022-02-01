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وصول الدفعة السادسة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف

وصول الدفعة السادسة من الأسلحة الأمريكية إلى كييف
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن طائرة شحن أميركية نقلت من الولايات المتحدة الدفعة السادسة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وأكد ريزنيكوف أن بلاده تفرغ حمولة الطائرة السادسة من الولايات المتحدة التي وصل على متنها 84 طناً من الذخيرة إلى كييف.

وأشار الوزير إلى أنه في المجموع تلقت أوكرانيا اليوم حوالي 500 طن من المعدات الدفاعية من أميركا لافتاً إلى أنها ليست الأخيرة.

وكانت الدفعة الأولى من الشحنات العسكرية الأميركية قد وصلت إلى أوكرانيا بداية العام الحالي، وكان وزنها الإجمالي أكثر من 90 طن.

ويتهم الغرب روسيا بحشد عشرات الالاف من قواتها على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم، لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسّع الحلف شرقًا، ضمانات رفضتها واشنطن، في ردّ خطّي إلى موسكو.

وعلى ضوء تلك التطورات تواصل دول غربيّة عدّة إرسال وحدات جديدة الى أوروبا الغربية بينها الولايات المتحدة، وفرنسا التي تريد نشر مئات الجنود في رومانيا، كما تواصل تلك الدول دعم اوكرانيا بشحنات السلاح والمعدات اللوجستية الحربية.

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