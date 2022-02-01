الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

خطير!.."التهاب النخاع" مرض نادر قد يحدث بعد الإصابة بــ"نزلات البرد"!

خطير!..
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

التهاب النخاع الرخو الحاد هو حالة نادرة تؤثر على الجهاز العصبي، حيث يؤدي التهاب المادة الرمادية في النخاع الشوكي إلى ضعف العضلات والشلل، وعادة ما يحدث بسبب الإصابة بفيروس ما.

العالم - منوعات

ويسمى هذا المرض أيضاً بالمتلازمة الشبيهة بشلل الأطفال، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات تشخيص التهاب النخاع الرخو الحاد، بحسب موقع " ucsfhealth".

أسباب التهاب النخاع الرخو الحاد

عادة ما يحدث التهاب النخاع الرخو الحاد بعد نزلات البرد أو الحمى أو أمراض الجهاز الهضمي والفيروسات المعوية والفيروسات الغدية.

أعراض التهاب النخاع الرخو الحاد

غالبًا ما تظهر الحمى أو مرض الجهاز التنفسي قبل ظهور الضعف والأعراض الأخرى.

غالبًا ما تبدأ أعراض التهاب النخاع الرخو الحاد بضعف عضلي مفاجئ وفقدان ردود الفعل في الذراع أو الساق.

قد تتطور الأعراض بسرعة خلال بضع ساعات إلى أيام.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

-تدلي أو ضعف في الوجه

-تدلي الجفون

-صعوبة تحريك العيون

-تداخل في الكلام أو صعوبة في البلع

قد يعاني بعض الأشخاص من:

-تصلب في الرقبة

-ألم في الذراعين أو الساقين

-عدم القدرة على التبول

تشمل الأعراض الشديدة ما يلي:

-فشل الجهاز التنفسي ، عندما تصبح العضلات المشاركة في التنفس ضعيفة

-مشاكل خطيرة في الجهاز العصبي قد تؤدي إلى الوفاة

اختبارات تشخيص التهاب النخاع الرخو الحاد

سيأخذ الطبيب تاريخك الطبي وتاريخ التطعيم لمعرفة ما إذا كنت على اطلاع على لقاحات شلل الأطفال الخاصة بك.

الأفراد غير الملقحين والمعرضين لفيروس شلل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب النخاع الرخو الحاد.

قد يرغب الطبيب أيضًا في معرفة ما إذا كان لديك خلال الأسابيع الأربعة الماضية:

-سافرت

-أصبت بنزلة برد أو أنفلونزا أو فيروس في المعدة

-عانيت من حمى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى

-سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي. تشمل الاختبارات التي يمكن إجراؤها ما يلي:

-التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ

-اختبار سرعة التوصيل العصبي

-مخطط كهربية العضل (EMG)

-تحليل السائل الدماغي النخاعي (CSF) للتحقق من ارتفاع خلايا الدم البيضاء

-قد يأخذ طبيبك أيضًا عينات من البراز والدم واللعاب للاختبار.

روابط ذات صلة

أول عملية زرع خلايا جذعية بشرية بالنخاع الشوكي في اليابان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جرائم تمييز عنصري للاحتلال بحماية القوانين الدولية

ميقاتي يصل أنقرة ويلتقي الرئيس التركي

كوريا الجنوبية تسجل هدفين في شباك سوريا بتصفيات قطر 2022

ضمن تصفيات كأس العالم.. بالفيديو.. الهدف الإيراني الأول في مرمى المنتخب الإمارات

اعتقال عدد من لجان المقاومة بالخرطوم

ليبيا.. نائب المجلس الرئاسي يستقبل سفير هولندا