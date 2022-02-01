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ويسمى هذا المرض أيضاً بالمتلازمة الشبيهة بشلل الأطفال، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبارات تشخيص التهاب النخاع الرخو الحاد، بحسب موقع " ucsfhealth".

أسباب التهاب النخاع الرخو الحاد

عادة ما يحدث التهاب النخاع الرخو الحاد بعد نزلات البرد أو الحمى أو أمراض الجهاز الهضمي والفيروسات المعوية والفيروسات الغدية.

أعراض التهاب النخاع الرخو الحاد

غالبًا ما تظهر الحمى أو مرض الجهاز التنفسي قبل ظهور الضعف والأعراض الأخرى.

غالبًا ما تبدأ أعراض التهاب النخاع الرخو الحاد بضعف عضلي مفاجئ وفقدان ردود الفعل في الذراع أو الساق.

قد تتطور الأعراض بسرعة خلال بضع ساعات إلى أيام.

قد تشمل الأعراض الأخرى:

-تدلي أو ضعف في الوجه

-تدلي الجفون

-صعوبة تحريك العيون

-تداخل في الكلام أو صعوبة في البلع

قد يعاني بعض الأشخاص من:

-تصلب في الرقبة

-ألم في الذراعين أو الساقين

-عدم القدرة على التبول

تشمل الأعراض الشديدة ما يلي:

-فشل الجهاز التنفسي ، عندما تصبح العضلات المشاركة في التنفس ضعيفة

-مشاكل خطيرة في الجهاز العصبي قد تؤدي إلى الوفاة

اختبارات تشخيص التهاب النخاع الرخو الحاد

سيأخذ الطبيب تاريخك الطبي وتاريخ التطعيم لمعرفة ما إذا كنت على اطلاع على لقاحات شلل الأطفال الخاصة بك.

الأفراد غير الملقحين والمعرضين لفيروس شلل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب النخاع الرخو الحاد.

قد يرغب الطبيب أيضًا في معرفة ما إذا كان لديك خلال الأسابيع الأربعة الماضية:

-سافرت

-أصبت بنزلة برد أو أنفلونزا أو فيروس في المعدة

-عانيت من حمى 100 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى

-سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي. تشمل الاختبارات التي يمكن إجراؤها ما يلي:

-التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ

-اختبار سرعة التوصيل العصبي

-مخطط كهربية العضل (EMG)

-تحليل السائل الدماغي النخاعي (CSF) للتحقق من ارتفاع خلايا الدم البيضاء

-قد يأخذ طبيبك أيضًا عينات من البراز والدم واللعاب للاختبار.