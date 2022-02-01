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رفض فصائلي لعقد المركزي وتأكيد على إلغاء ’أوسلو’ لإنهاء الانقسام

رفض فصائلي لعقد المركزي وتأكيد على إلغاء ’أوسلو’ لإنهاء الانقسام
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

عبرت فصائل المقاومة الفلسطينية عن رفضها لعقد اجتماعات المجلس المركزي في ظل غياب حالة التوافق الوطني وتغييب القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية، في محاولة بائسة للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وتمرير مشاريع خطيرة تمس قضيتنا وثوابت شعبنا.

العالم - فلسطين

ودعت الفصائل في بيان، إلى ضرورة مقاطعة الاجتماعات الخارجة عن الاجماع الوطني، والتأكيد على ضرورة عقد لقاء وطني جامع لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والتي تضم الكل الفلسطيني، حيث لا إقصاء أو تفرد.

وأشادت بالموقف الوطني الأصيل للفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماعات المجلس المركزي، والتي تفتقد للشرعية، وأي قرارات تصدر عنه غير ملزمة لشعبنا أو فصائله.

وأكدت أن المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام هو توفر الإرادة السياسية لإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف حملات الاعتقال السياسي، والبدء في إجراءات واضحة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتعبر عن شعبنا الفلسطيني ومقاومته وتطلعه للحرية، والانعتاق من الاحتلال، ولتضم كل أطياف وفصائل شعبنا الفلسطيني.

وفي سياق آخر، عبرت الفصائل عن إدانتها لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، والتي كان آخرها استقبال دولة الإمارات لرئيس الكيان الصهيوني، الملطخة أيديه وجيشه الإرهابي بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشارت إلى أن الأمة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى للوقوف في وجه هذه الكيان، واغلاق كل الأبواب في وجهه، وألا يعطي الفرصة للغدر والفتك بشعوبنا العربية والإسلامية.

وحيت شعبنا في النقب والقدس والضفة، والذين يخوضون معركة الصمود والثبات في أرضهم، رافضين لكل محاولات التشويه والتصفية لقضيتنا العادلة، والتي يعبر عنها بكل بسالة وشجاعة، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني كله وحدة واحدة في كل أماكن تواجده.

كما أكدت دعمها ووقوفها خلف أسرانا الإداريين في معركتهم وخطواتهم البطولية ومطالبهم المشروعة، محذرة من إزاء استمرار عدوان الاحتلال عليهم، وندعو المؤسسات الدولية والحقوقية لأن تقوم بدورها لفضح الاحتلال والتصدي له.

ورحبت الفصائل بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أمنستى التي أكدت على ارتكاب الاحتلال جرائم حرب ضد الإنسانية، ووصفت الاحتلال بأنه دولة فصل عنصري ويمارس الأبرتهايد وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لملاحقة وتجريم قادة الاحتلال.

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