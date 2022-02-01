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قيادي في حماس لقناة العالم.. هکذا وصلنا من الحجارة الی الصاروخ

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

کشف القيادي في حرکة حماس، اسامة حمدان اموراً نقلت المقاومة الفلسطينية من تلقي الضربات الی المبادرة ضد العدو ومن الحجارة الی الصاروخ.

العالم - خاص بالعالم

وقال حمدان في حديث لبرنامج ضيف وحوار علی شاشة قناة العالم الاخبارية: "الدعم الذي تقدمه ايران كان له دور اساسي في الصمود بالنسبة للشعب الفلسطيني وفي تطوير بنية المقاومة وتطوير قدرات وامكانات المقاومة وبالتالي الصراع مع الاحتلال".

وأکد ان المعادلة لاتتعلق بالميدان، هذه معادلة مهمة معادلة الميدان التي انتقلت من الحجر الی الصاروخ انتقلت من تلقي الضربات فالصمود فالمبادرة باتجاه العدو كما حصل في سيف القدس، انتقلت من منطق الدفاع عن النفس الی منطق التحرير هذا كله ناشئ عن هذا الدعم".

وأوضح حمدان انه هناك شئ أهم وهو المعادلة الاقليمية، فالعدو حاول والاميركيون يحاولون بناء معادلة اقليمية تؤدي الی تصفية القضية الفلسطينية.

مضيفاً ان هذه الفلسفة الذي ارادها العدو منذ عام 48 ان يقول للفلسطينيين انتم وحدكم في الميدان استسلم لها مع الاسف البعض من النخب اليوم لاتسمع لها صوتا ولاتجد لها ذكراً الشعب الفلسطيني لايقف وحيداً في الميدان ولايقف معزولاً في الميدان وانما هناك مجموعة في المنطقة من القوی تقف الی جانب الشعب الفلسطِيني وتسنده وهذا بحد ذاته انا في رأيي معادلة مختلفة تماماً عما يريده الاحتلال ومعادلة تشكل ركيزة اساسية من ركائز التحرير القادم باذن الله سبحانه وتعالی".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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