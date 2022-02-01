لودريان: مرتزقة فاغنر هم الشركاء الوحيدون للمجلس العسكري في مالي

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وقال الوزير الفرنسي إن "عزلة مالي اليوم جعلت من مرتزقة فاغنر شركاءها الوحيدين"، وذلك ردا على أسئلة في الجمعية الوطنية حول احتمالات انسحاب القوات الفرنسية من مالي.

وأكد لودريان أن "حدثا يعود لعدم شرعية حكومة الانقلاب لن يدفعنا لوقف حربنا ضد الإرهاب" مكررا تصريحاته حول الطابع "غير الشرعي" للمجلس العسكري، ومشددا على أن "محاربة الارهابيين ستستمر في منطقة الساحل مع الدول الأخرى في المنطقة".

وقال إن نظام باماكو "يحمل بذور فقدان سيادة" مالي منتقدا "مجلسا عسكريا يواصل مضاعفة الاستفزازات وعزلة البلاد".

وأمهلت فرنسا نفسها أسبوعين لإعادة النظر في مستقبل تواجدها في مالي، وذلك بعد يوم من قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي بطرد السفير الفرنسي لدى البلاد.

وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابرييل آتال إن "الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه" وإن الدول الشريكة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة "تاكوبا" التي أنشئت عام 2020 بمبادرة من فرنسا، ستعمل "حتى منتصف فبراير للتفكير في تكييف" انتشارها في مالي نظرا "للعزلة التدريجية" لهذا البلد.

ويوم أمس، دعت السلطات في مالي، السّفير الفرنسي لديها جويل مير، إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بعد استدعائه من قبل وزارة الخارجيّة، على خلفيّة تصريحات لمسؤولين فرنسيّين بشأن السّلطات الانتقاليّة.