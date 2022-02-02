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وزير الصحة الايراني يبحث مع سفير سوريا تعزيز التعاون في المجال الصحي

وزير الصحة الايراني يبحث مع سفير سوريا تعزيز التعاون في المجال الصحي
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي مع سفير سوريا في طهران شفيق ديوب الثلاثاء تعزيز التعاون في المجال الصحي والتعليم الطبي وسبل الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في هذا القطاع.

العالم-ايران

وأكد وزير الصحة الإيراني أنه لا توجد حدود لمجالات التعاون بين البلدين وخاصة في المجالات الطبية والعلاجية والتعليمية مقترحاً إنشاء مجموعة عمل بين السفارة السورية وقسم العلاقات الدولية في وزارة الصحة الإيرانية لتحديد مجالات التعاون.

وأعرب وزير الصحة الإيراني عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لسوريا في مجال البنية التحتية الصحية التي تضررت بسبب الحرب الإرهابية مشيراً إلى أن صناعة الأدوية الإيرانية حققت تقدماً كبيراً وبإمكان الجانب السوري الاستفادة من ذلك.

من جهته أكد السفير ديوب أهمية التعاون بين وزارة الصحة الإيرانية ووزارتي الصحة والتعليم العالي في سوريا في المجالات الطبية والتعليمية والدوائية النوعية مشيراً إلى أنه يعود بالفائدة على الجانبين.

وقدم السفير ديوب التهاني للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة حلول (عشرة الفجر) وانتصار الثورة الإسلامية متمنياً لها دوام التقدم والازدهار.

المصدر: سانا

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