موسكو: تصريحات البيت الأبيض كاذبة ولا اساس لها

العالم - روسيا

وأضاف السفير في حديث للصحفيين أمس: "تصريح ممثلة البيت الأبيض كاذب من أساسه، ويهدف إلى شيطنة روسيا في نظر الرأي العام الأمريكي والمجتمع الدولي".

وشدد السفير على أن الولايات المتحدة، لم تقدم أي دليل ملموس يثبت صحة مزاعمها.

وتابع السفير: "نذكركم بأن الولايات المتحدة تظل الدولة الوحيدة التي لم تف بعد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولم تتلف ترساناتها من الأسلحة الكيميائية، أما روسيا فقد أتلفت كل ما لديها من هذه الأسلحة. وتم الاعتراف بهذا الأمر دوليا".

وأكد السفير تمسك روسيا، بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك "على عكس الولايات المتحدة، التي يشبه تاريخها الحديث مسلسل العمليات العسكرية الأمريكية في أجزاء مختلفة من العالم. ولم تجلب التجارب الدموية التي نفذتها واشنطن لدمقرطة العالم، سوى الفوضى وعدم الاستقرار وموت الناس. يوغوسلافيا والعراق وليبيا وسوريا وأفغانستان ليست سوى عدد قليل من البلدان التي عانت من عدوانية السياسة الخارجية للولايات المتحدة".