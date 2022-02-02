الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: تصريحات البيت الأبيض كاذبة ولا اساس لها

موسكو: تصريحات البيت الأبيض كاذبة ولا اساس لها
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، حول استخدام روسيا لأسلحة كيميائية، و"احتلال" دول أخرى، كاذبة وعديمة الأساس.

العالم - روسيا

وأضاف السفير في حديث للصحفيين أمس: "تصريح ممثلة البيت الأبيض كاذب من أساسه، ويهدف إلى شيطنة روسيا في نظر الرأي العام الأمريكي والمجتمع الدولي".

وشدد السفير على أن الولايات المتحدة، لم تقدم أي دليل ملموس يثبت صحة مزاعمها.

وتابع السفير: "نذكركم بأن الولايات المتحدة تظل الدولة الوحيدة التي لم تف بعد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولم تتلف ترساناتها من الأسلحة الكيميائية، أما روسيا فقد أتلفت كل ما لديها من هذه الأسلحة. وتم الاعتراف بهذا الأمر دوليا".

وأكد السفير تمسك روسيا، بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك "على عكس الولايات المتحدة، التي يشبه تاريخها الحديث مسلسل العمليات العسكرية الأمريكية في أجزاء مختلفة من العالم. ولم تجلب التجارب الدموية التي نفذتها واشنطن لدمقرطة العالم، سوى الفوضى وعدم الاستقرار وموت الناس. يوغوسلافيا والعراق وليبيا وسوريا وأفغانستان ليست سوى عدد قليل من البلدان التي عانت من عدوانية السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

روابط ذات صلة

بريطانيا: تنامي الوجود الروسي في أمريكا اللاتينية خطر على حلفائنا الأمريكيين

بريطانيا: أعددنا عقوبات ستهدف الهياكل التجارية لروسيا

بلينكن يحض لافروف على انسحاب 'فوري' للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل 5 إرهابيين بضربة جوية في نينوى شمالي العراق

بينيت يثير سخرية الصحافيين والخبراء حول الليزر

الحوثي لدول العدوان: حربكم النفسية مضحكة حد الغثيان!

موسكو: تصريحات البيت الأبيض كاذبة ولا اساس لها

بعد الخروج من التصفيات.. إقالة الجهاز الفني لمنتخب سوريا

السينما في إيران بالفيديو.. إنطلاق فعاليات مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ40 بطهران