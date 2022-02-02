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ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا بعد الجولة الثامنة

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 آسيا بعد الجولة الثامنة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

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