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الأميركان يتلاعبون بالعبارات والأساليب للحصول على توافق جديد + فيديو

الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2022.02.22 – أكد الخبير الاستراتيجي د.هادي محمدي أن الفريق الأميركي المفاوض في فيننا لا يملك أولوية للالتزام الكامل بالتعهدات بحسب نص الاتفاق النووي، وإنما يتلاعب بالعبارات والأساليب حتى يحصل على توافق جديد.

العالم - إيران

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار هادي محمدي إلى أن الأميركان قد بدأوا بسيناريوهات مختلفة نفذوها خلال فترة المفاوضات الجديدة، وطالبوا بطلبات زيادة عن الاتفاق النووي ولم يحصلوا على شيء.

ولفت إلى أن هذا يأتي بينما الفريق الإيراني أكد أن نص الاتفاق النووي والتزامات الطرفين به يكون معيارا للوصول إلى توافق بالمفاوضات الجديدة.

وشدد محمدي على أن الفريق الأميركي لا يملك أولوية للالتزام الكامل بالتعهدات بحسب نص الاتفاق النووي، وإنما يتلاعب بالعبارات والأساليب حتى يحصل على توافق جديد غير الاتفاق النووي والتزاماته ضمن هذا الاتفاق.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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