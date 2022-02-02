العالم - إيران

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أوضح وفيق مصطفى الخبراء أن الکاسب ب‍المفاوضات الجديدة الجارية في فيينا إنما هي إيران، موضحا: في النهاية هي سترى العقوبات مرفوعة والتجارة مفتوحة وهناك تقدم اقتصادي وتحسن في مستوى المعيشة وستكون العودة إلى الأسرة الدولية.

وشدد على أن: التوافق موجود بالفعل، وإن ما يقرأ من بين السطور هو أن الولايات المتحدة الأميركية تريد التلميح بأن عندها مرونة كبيرة.

وخلص إلى القول إن الطرفان قد وصلوا إلى سقف التفاوض وإن ما بقي هي مناورات هنا وهناك.

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