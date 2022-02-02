الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢
١٠:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران الکاسب ب‍مفاوضات فيينا الجديدة + فيديو

الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

لندن (العالم) 2022.02.22 – أكد عضو حزب المحافظين البريطاني د.وفيق مصطفى أن الطرفان في مفاوضات فيينا قد وصلوا إلى سقف التفاوض، مشدداً على أن الکاسب ب‍المفاوضات الجديدة الجارية في فيينا إنما هي إيران.

العالم - إيران

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أوضح وفيق مصطفى الخبراء أن الکاسب ب‍المفاوضات الجديدة الجارية في فيينا إنما هي إيران، موضحا: في النهاية هي سترى العقوبات مرفوعة والتجارة مفتوحة وهناك تقدم اقتصادي وتحسن في مستوى المعيشة وستكون العودة إلى الأسرة الدولية.

وشدد على أن: التوافق موجود بالفعل، وإن ما يقرأ من بين السطور هو أن الولايات المتحدة الأميركية تريد التلميح بأن عندها مرونة كبيرة.

وخلص إلى القول إن الطرفان قد وصلوا إلى سقف التفاوض وإن ما بقي هي مناورات هنا وهناك.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الكلام الأميركي للضغط على إيران لتقدم تنازلات + فيديو

مفاوضات فيينا والكلام الأميركي عن المرحلة النهائية

علي باقري: لم نجر أي محادثات مباشرة مع أمريكا حتى الآن

واشنطن: مفاوضات فيينا تدخل المرحلة النهائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا ما جاء في نص رسالة موسكو إلى الدول الغربية

صحفية لبنانية: ادرعي وراء شبكات التجسس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-02-2022

إيران الکاسب ب‍مفاوضات فيينا الجديدة + فيديو

علاج ثوري للسرطان.. أكثر دقة والآثار الجانبية محدودة

الأميركان يتلاعبون بالعبارات والأساليب للحصول على توافق جديد + فيديو