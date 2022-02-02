هاشتاغ: عملية إعصار اليمن 3 + فيديو

العالم - اليمن

وكان هناك تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي..حيث علقت سلوى عمر بدورها: اليمني إذا قال فعل، وإذا أدب أحسن التأديب، وإذا صفع أوجع الوكيل بحضور الأصيل، عملية إعصار اليمن الثالثة من حيث الدلالة والتوقيت هي رسالة كان يجب أن تصل ووصلت.

كما علق "منيف أبو غانم" قائلا: عملية "إعصار اليمن" الثالثة تسبب صدمة للسياحة والأعمال في دبي.

وجاء في حساب "طهر زينب": سنظل نستهدف الإمارات حتى نعيدها من الحضن الإسرائيلي إلى الحضن العربي.

وفي تغريدة لحساب "الوصابي بديل" كانت كتالي: قواعد القوة الوهمية تتكسر أمام إعصار اليمن بهذه العملية العسكرية الناجحة "إعصار اليمن الثالثة" والتي تم فيها استهداف العمق الإماراتي تكون القوات المسلحة اليمنية قد ردت الرد المناسب على نهج العدوان الذي تتبعه دويلة الإمارات ضد شعبنا اليمني هذه الدولة عبثت في الأرض فسادا ودمارا.

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