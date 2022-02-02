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شركة "زين العراق" تزف بشرى للعراقيين

شركة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

زين العراق تعلن عن ترقية شبكة الجيل الرابع إلى تقنية 4.5G+ لتقدم للمشتركين انترنت أسرع بمرتين من الـ4G وبجودة أعلى للخدمات وأداء معزز للشبكة.

العالم - العراق

أعلنت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن تطوير وترقية شبكة الجيل الرابع الخاصة بها إلى 4.5G+ حيث تتيح هذه الخطوة الفرصة أمام المشتركين للاستفادة من تجربة معززة في مجالات تغطية الشبكة وسرعة الإنترنت ووقت الاستجابة (Latency) الذي يعتبر الأفضل على مستوى العراق وجودة عالية الوضوح في الاتصال الصوتي بالإضافة الى زيادة في سعات الشبكة لتلائم تزايد الطلب على البيانات والتطبيقات.

ويشكل تطوير الشبكة الى 4.5G+ استكمالاً لجهود الشركة المتواصلة لتقديم أفضل الحلول الرقمية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة للمستخدمين، ولا سيما ضمن فئات محبي الألعاب الإلكترونية الذين يستخدمون الإنترنت لأوقات طويلة، أو المستخدمين الذين يحتاجون لتحميل الملفات الضخمة والفيديوهات وغيرها على نطاقٍ واسع ومستخدمين خدمات بث المباشر والفيديوهات أو المنصات القائمة على مقاطع الفيديو وغيرهم الكثير من فئات المستخدمين العراقيين، لا سيما من جيل الشباب الذي يستخدمون الانترنت والخدمات الرقمية بشكل مستمر ومتزايد للبقاء على اتصال مع العالم.

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