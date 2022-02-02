العراق على موعد مع امطار رعدية وثلوج

العالم - العراق

وقالت هيئة الانواء الجوية في بيان أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون بين غائم جزئي الى غائم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة مساء تكون رعدية أحيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض القطع من الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "الطقس ليوم الجمعة سيكون بين غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة خفيفة الشدة تكون رعدية أحيانا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية بين غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلا في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس يوم السبت سيكون بين صحو الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة خفيفة الشدة في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في الاقسام الشمالية الشرقية منها تكون رعدية أحيانا وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها، فيما سيكون في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق بعموم البلاد".

ولفت البيان، الى أن "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحوا مع بعض القطع من الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بعموم البلاد".