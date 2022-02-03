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الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب

الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكد أمين مقر مكافحة الحرمان التابع للحرس الثوري، أن حرس الثورة الاسلامية وإلى جانب مهمته الاساسية المتمثلة في الحفاظ على الامن المستدام والدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس، وضع في مقدمة اولياته موضوع مكافحة الحرمان وخدمة الشعب.

العالم - ايران

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس خلال مراسم افتتاح مشاريع لمكافحة الحرمان في أهواز (مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) قال العميد ضياء الدين حزني: أن حرس الثورة الاسلامية وإلى جانب مهمته الاساسية المتمثلة في الحفاظ على الامن المستدام والدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المقدس، وضع في مقدمة اولياته موضوع مكافحة الحرمان وخدمة الشعب.

واكد على اولوية المناطق الوعرة والحدودية في مكافحة الحرمان، مضيفا: تم تحقيق انجازات جيدة في بعض المشاريع في انحاء البلاد وفي كل المحافظات حتى يومنا هذا، وخاصة في محافظة خوزستان المعرضة باستمرار لمختلف انواع الكوارث والحوادث.

وتابع، ان الحرس الثوري قطع وعودا والتزامات بتقديم خدمات في العديد من المناطق المنكوبة بالسيول والزلازل، بما فيها ايصال المياه وتوفير السكن وتوفير فرص العمل، وإنشاء حضائر للماشية، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تقديم المساعدات الايمانية لمواجهة مختلف الكوارث والحوادث.

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الاولوية الاولى للحرس الثوري مكافحة الحرمان وخدمة الشعب

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