مسؤول: صواريخ ايران متعلقة بالعالم الاسلامي والمستضعفين

العالم - ايران

وقال العميد قريشي في كلمته مساء الاربعاء خلال مراسم احياء ذكرى اللواء الشهيد حسن طهراني مقدم وشهداء الاقتدار الصاروخي، بمدينة زنجان شمال غرب ايران: ان تقدم الصناعة الصاروخية الايرانية كساعد قوي ومقتدر للشعب الايراني قد فقأ عين اطماع الاعداء لاي مخطط ومؤامرة ضد البلاد.

واشار الى توقعات قائد الثورة في البيان الثاني للثورة وجهاد التبيين قائلا: ان عداء اميركا للشعب الايراني متجذر بسبب ان نزعة النظام الاميركي الاستكباري مبنية على الهيمنة والعدوان والقتل والنهب الا ان الثورة الاسلامية جذورها في عاشوراء والحرية ومبنية على مواجهة الظلم والاستبداد.

وصرح العميد قريشي بان الثورة الاسلامية فضلا عن الصمود امام الاستكبار فقد فرضت عليه الفشل واضاف: ان الثورة الاسلامية انهت القطبية الثنائية الذي كان سائدا على العالم (الامبريالية والاشتراكية) وقدمت الاسلام للمرة الاولى بصفته الطريق لسعادة البشر.

واكد بان الثورة الاسلامية بنجاحاتها التي حققتها تحولت الى انموذج للدول الاخرى واشار الى ان الكثير من القرارات في البلاد ابان العهد السابق كانت تتخذ تحت اشراف السفارات الغربية واضاف: ان القوى الكبرى لا يمكنها اليوم فرض شيء على ايران في المفاوضات النووية.

واشار الى منجزات وتقدم ايران في المجال الدفاعي والعسكري وقال: كان هنالك قبل الثورة 60 الف مستشار عسكري اميركي لادارة الجيش الايراني الذي كان عدده 500 الف، لكننا اليوم نحظى بتقدم لافت في انتاج الصواريخ والطائرات المسيرة حتى ان مقاتلي المقاومة في اليمن وفلسطين والعراق وسوريا يستنسخون على هذه الطائرات المسيرة.

ونوه العميد قريشي الى اننا نلاحق اعداء الشعب الايراني في سواحل البحر الابيض المتوسط وقال: ان الكيان الصهيوني الان في وضع معقد ومن اجل الحفاظ على المستوطنات قد مد سورا حديديا حولها بحيث تحولت الى ما يشبه السجن.

واشار الى التقدم العلمي للبلاد في مختلف المجالات وقال: نحن اليوم ضمن الدول الرائدة في العالم في مجال انشاء البنية التحتية مثل السدود والجسور ولم نكن قبل الثورة قادرين حتى على صنع كيس الامصال فيما يتم اليوم انتاج اكثر من 97 بالمائة من الادوية التي تحتاجها البلاد في الداخل.

واضاف: نحن اليوم ضمن الدول الاولى في مجال تقدم العلوم في العالم، وفضلا عن النجاح في السيطرة على كورونا فقد اصبحنا ضمن الدول الـ 6 الاولى المنتجة للقاح المضاد له في العالم.

واكد بان هذه المنجزات تحققت في مختلف المجالات ببركة توجيهات وادارة الامام الراحل (رض) وسماحة قائد الثورة واضاف: ان اميركا تصورت بانها يمكنها اركاع الشعب الايراني بالحظر لكنهم راوا بان شعبنا انتصر ومستمر في نموه وازدهاره.