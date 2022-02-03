قصف تركي يتسبب بحركة نزوح في ريف الحسكة الشمالي

العالم-سوريا

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التابعة لها والمنتشرة في أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت بسلاح المدفعية الثقيلة والصواريخ الأحياء السكنية في بلدات أبو راسين وزركان وداداً عبدان بمنطقة رأس العين وقرية عين ديوار بريف المالكية شمال الحسكة ما تسبب بدمار كبير ببعض المنازل وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت المصادر إلى أن "العدوان الوحشي أدى أيضا إلى تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني وخاصة للأطفال والنساء ونزوح عدد من الأسر إلى مدينة المالكية".

وفي السياق، أشارت الأنباء إلى نزوح أهالي قرية عين ديوار بريف الحسكة بالكامل، جراء القصف المدفعي التركي، الذي أدى إلى حرق أربعة منازل، وإحدى مراكز "قسد" العسكرية ومبنى المقصف البلدي في القرية.