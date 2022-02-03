الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف تركي يتسبب بحركة نزوح في ريف الحسكة الشمالي

قصف تركي يتسبب بحركة نزوح في ريف الحسكة الشمالي
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "سانا"، أن القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها قصفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة قرى بريف الحسكة الشمالي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات ونزوح العديد من الأسر هرباً من القصف.

العالم-سوريا

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية التابعة لها والمنتشرة في أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت بسلاح المدفعية الثقيلة والصواريخ الأحياء السكنية في بلدات أبو راسين وزركان وداداً عبدان بمنطقة رأس العين وقرية عين ديوار بريف المالكية شمال الحسكة ما تسبب بدمار كبير ببعض المنازل وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت المصادر إلى أن "العدوان الوحشي أدى أيضا إلى تفاقم الوضع المأساوي وغير الإنساني وخاصة للأطفال والنساء ونزوح عدد من الأسر إلى مدينة المالكية".

وفي السياق، أشارت الأنباء إلى نزوح أهالي قرية عين ديوار بريف الحسكة بالكامل، جراء القصف المدفعي التركي، الذي أدى إلى حرق أربعة منازل، وإحدى مراكز "قسد" العسكرية ومبنى المقصف البلدي في القرية.

تصنيف :

روابط ذات صلة

محافظ الحسكة يحدد حجم الخسائر من قصف الاحتلال الأمريكي

"قسد" تهدم منازل للمواطنين في الحسكة وتختطف عدداً منهم

'نسر الشتاء'.. الدفاع التركية تعلن حصيلة قصف شمالي العراق وسوريا!

استهداف المقاتلات التركية مواقع لـ"العمال الكردستاني" في سوريا والعراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا منذ بداية الوباء في ألمانيا

بعد القصف التركي.. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق

النفط اليمنية تنفي إفراج العدوان عن أي سفينة وقود محتجزة

صنعاء: لم نستخدم سوى واحد بالمئة مما استخدمه العدوان لقتل اليمنيين

بعد إقالة بيتروفيتش.. مرشحان لقيادة منتخب العراق

المجلس العسكري في بوركينا فاسو يرفع حظر التجول