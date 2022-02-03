بعد إقالة بيتروفيتش.. مرشحان لقيادة منتخب العراق

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وقال محمد بحسب موقع "كورة"، "قرار إقالة بيتروفتيش جاء على خلفية سوء النتائج، رد فعل اتحاد الكرة طبيعي جراء خيبة الأمل بعدم تحقيق الانتصار في المباراة السابقة أمام لبنان وسبقه التعثر أمام إيران (0-1)، إضافة للخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة كأس العرب".



وأضاف أن "المدرب المحلي سيتم إعلان اسمه الأحد المقبل، وحسب المعلومات المتوفرة لدي، فإن الاتحاد فتح نافذة للمفاوضات مع مدرب الزوراء أيوب أوديشو ومدرب نفط الوسط عبد الغني شهد".



وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة زيليكو بيتروفيتش من تدريب المنتخب الوطني.