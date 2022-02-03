الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد إقالة بيتروفيتش.. مرشحان لقيادة منتخب العراق

بعد إقالة بيتروفيتش.. مرشحان لقيادة منتخب العراق
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشف المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم محمد عماد، الأربعاء، عن مرشحين اثنين لتدريب المنتخب الوطني بعد إقالة زيليكو بيتروفيتش.

العالم-رياضة

وقال محمد بحسب موقع "كورة"، "قرار إقالة بيتروفتيش جاء على خلفية سوء النتائج، رد فعل اتحاد الكرة طبيعي جراء خيبة الأمل بعدم تحقيق الانتصار في المباراة السابقة أمام لبنان وسبقه التعثر أمام إيران (0-1)، إضافة للخروج المبكر من دور المجموعات لبطولة كأس العرب".

وأضاف أن "المدرب المحلي سيتم إعلان اسمه الأحد المقبل، وحسب المعلومات المتوفرة لدي، فإن الاتحاد فتح نافذة للمفاوضات مع مدرب الزوراء أيوب أوديشو ومدرب نفط الوسط عبد الغني شهد".

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إقالة زيليكو بيتروفيتش من تدريب المنتخب الوطني.

روابط ذات صلة

إقالة بيتروفيتش من تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم

هذه تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة نظيره اللبناني

أول تعليق من مدرب المنتخب العراقي بعد خسارته أمام إيران

بفوزها أمام العراق...ايران تتأهل لمونديال قطر 2022+فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا منذ بداية الوباء في ألمانيا

بعد القصف التركي.. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق

النفط اليمنية تنفي إفراج العدوان عن أي سفينة وقود محتجزة

صنعاء: لم نستخدم سوى واحد بالمئة مما استخدمه العدوان لقتل اليمنيين

بعد إقالة بيتروفيتش.. مرشحان لقيادة منتخب العراق

المجلس العسكري في بوركينا فاسو يرفع حظر التجول