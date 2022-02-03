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الفنان محمد صبحي يوجه رسالة بعد أزمته مع تركي آل الشيخ .. "المال لا يرفع قيمة الجاهل"

الفنان محمد صبحي يوجه رسالة بعد أزمته مع تركي آل الشيخ ..
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

وجه الفنان المصري محمد صبحي رسالة عن مفهوم الأخلاق وأهمية المال، مشيرا إلى أن المال لا يفيد صاحبه إذا كان مفتقدا للأخلاق.

العالم - مصر

وكتب محمد صبحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أتحدث عن مسلسل عُرض عام 2007 يحمل اسم رجل غني فقير جدا، والمعنى من المسلسل ما قيمة أن يكون الرجل غني بماله، وفقير بعلمه وأخلاقه، أشفق على جاهل يتألم من جهله".

وأضاف صبحي: "أتعجب من جاهل يداري جهله بلسان ذاق مرارة سوء أخلاقه.. والمال لا يرفع قيمة الجاهل ولا يغني من كان في وطنه مكرما غنيا".

وكانت أزمة المستشار تركي آل الشيخ ومحمد صبحي قد أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رفض صبحي عرض مسرحيته خيبتنا في السعودية مقابل 4 مليون دولار اعتراضا على العمل تحت شعار "الترفيه".

ووصف تركي آل الشيخ، محمد صبحي بالمشخصاتى، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: والله أنا أتمنى أن أعرف اللي عرض الملايين عليه ولازم نكشف على قواه العقلية.. عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط، حسب تعبيره.

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الفنان محمد صبحي يوجه رسالة بعد أزمته مع تركي آل الشيخ .. "المال لا يرفع قيمة الجاهل"

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