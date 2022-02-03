مناورات البحر الاحمر استعراضية وتفتقد التدريب الفعال

العالم – خاص بالعالم

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد شارل ابي نادر، ان عبارات الامن الاقليمي والعسكري لهذه المناورة وتعميق التنسيق المستخدمة في موضوع مناورات البحر الاحمر فهذه عبارات يطلقها الامريكييون دوما.

واشار الخبير العسكري انه ربما شاركت 60 دولة لكن الدول الفاعلة التي لها تأثير اساسي او نفوذ فقد لا تتعدى 5 او 6 دول غير امريكا و"اسرائيل" وبريطانيا.

واكد العميد شارل ابي نادر ان اي مناورة او تدريب جدي على مناورات بحرية او تنسيق امني فلن يكون هناك اي تنسيق فعال مع هذا العدد الضخم.

وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي على ان الامر غير مجدي من الناحية التدريبية وحتى من الناحية العملية.

ويرى ابي نادر ان هناك سيكون هناك تواصل بين الوحدات الاسرائيلية خلال هذه الفترة مع اغلب هذه الدول وسيكون هناك انتقال سفن حربية اسرائيلية برعاية امريكية والتواصل في تمرينات موضعية امام كل ساحل من هذه الدول.

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