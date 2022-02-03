الاحتلال يعيد جبل صبيح للواجهة ويختبر صبر المقاومة هناك

العالم - فلسطين

مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة مراد شتيوي، أكد أن المصادقة على بناء وحدات استيطانية فوق جبل صبيح، يُعد قراراً عنصريا يأتي امتداداً لسياسات حكومات الاحتلال المختلفة المتعلقة بسياسة سرقة أراضي المواطنين لصالح المشاريع الاستعمارية، بهدف فصل محافظات الضفة الغربية شمالها عن جنوبها عن وسطها، عبر إقامة بؤر استعمارية تعمل على تواصل الربط بين المستعمرات المقامة في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر شتيوي في تصريح خاص لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، قرار المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، هو محاولة لإرضاء المستوطنين، والرضوخ لضغوط حكومة بينت، التي تسعى لضم أجزاء كبيرة من الضفة المحتلة ووضعها تحت سيادتها.

وأوضح، أن ما يسمى بالجهاز القضائي في "إسرائيل" يلعب دورا مهما في مواصلة بلطجة المستوطنين بحق الفلسطينيين، وأراضيهم وممتلكاتهم.

وشدد على أنهم مستمرون في مقاومة الاحتلال ومستوطنيه على جبل صبيح بكل الوسائل الممكنة التي تدعمها بلدة بيتا، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بإقامة البؤر الاستيطانية في تلك المنطقة، لأن الاحتلال سيصطدم بمقاومة شرسة دفاعا عن الأرض والعرض، بالإضافة إلى الجهود القانونية التي يقودها مختصون على المستويات الدولية لمنع تنفيذ قرار الاحتلال على جبل صبيح.

وأشار إلى أن تسعة شهداء ارتقوا في أقل من عام، في معركة الدفاع عن جبل صبيح، مشدداً على أن دماءهم لن تضيع هدراً، وسيواصلون ما بدأ به الشهداء، حتى دحر الاحتلال عن كل الأراضي المحتلة.

وقال: "لا يعقل أن نرى الأرض تُسرق منا، ولا نصعد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه" مشيرا إلى أن مقاومتهم ستكون دائمة، وشاملة مستخدمين كل الوسائل الممكنة.

ودعا كل المؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل لجم الاحتلال، وإجباره على التراجع عن قراراته الاستيطانية التي تسعى لنهب أراضي المواطنين في جميع انحاء المناطق الفلسطينية، مشددا على أن بيانات الشجب، والاستنكار لا تكفي لردع "إسرائيل"، وأن المطلوب تطبيق عملي على أرض الواقع.

وصادق أفيخاي ماندلبليت المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، على مخطط إنشاء مستوطنة "أفيتار" التي ستقام على أراضي المواطنين على جبل صبيح في نابلس.

وبحسب القناة "العبرية السابعة"، فإن ماندلبليت صادق على المخطط في آخر يوم له في منصبه الذي سيتركه بعد 6 سنوات من الخدمة.

وقالت القناة: "إن المصادقة على المخطط جاءت بعد عمل شاق قام به رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، ووزير جيشه بيني غانتس، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد".

فلسطين اليوم