وزيرا خارجية ايران واليابان يناقشان العلاقات الثنائية واوضاع المنطقة

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الخميس واستغرق 20 دقيقة، تباحث امير عبداللهيان وهاياشي حول العلاقات الثنائية واوضاع ايران وغرب آسيا في ظل تحقق السلام والاستقرار في المنطقة حيث اتفاق الجانبان على مواصلة الاتصالات الوثيقة.

وكان وزيرا خارجية البلدين قد تباحثا هاتفيا ايضا قبل عدة اشهر، اكد خلالها هاياشي عزمه على التعاون مع امير عبداللهيان بهدف المزيد من تعزيز العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين في نطاق واسع من المجالات.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الايراني خلال ذلك الاتصال الهاتفي نظيره الياباني لتوليه هذا المنصب مؤكدا عزم ايران على المزيد من تعميق العلاقات بين ايران واليابان.