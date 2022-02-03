البحرين تخصص ميناءً للبحرية الإسرائيلية.. ما الأهداف؟

العالم- البحرين



وقال محرر الموقع عامي دومبا، إن "ذلك يأتي في ضوء الموقع الاستراتيجي المميز للبحرين وقربها من الشواطئ الإيرانية لمسافة 200 كم، ما يتيح لها المجال تطبيق خطة نقل المعركة إلى منطقة "العدو "حسب العقيدة الأمنية التي صاغها بن غوريون في خمسينيات القرن الماضي".



وأضاف الصحفي الإسرائيلي، أن ذلك سيفتح أمامها العديد من الفرص كنقل العملاء والمعدات والوحدات الخاصة لتنفيذ عمليات أمام إيران، عدا عن جمع المعلومات الآنية عن تحركات إيران وحماية السفن الإسرائيلية في الساحة البحرية ودراسة سلاح البحرينية الإيرانية تحت مظلة الأسطول الأمريكي الخامس.



وأشار الى أن مرافقة قائد سلاح البحرية دافيد ساعر سلما لغانتس خلال زيارته هي أحد الأدلة على ذلك، عدا عن تصريح رئيس الحكومة نفتالي بنت حينما قال: "لقد آن الأوان لمواجهة إيران بدلا من مواجهة أذرعها" حسب تعبيره.



من جانبه، تحدث بني غانتس عن الزيارة التي عدها خطوة مهمة لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الخليجية، مدعياً أن الفضل يعود لاتفاقية التطبيع وانضمام الكيان الإسرائيلي للقوات المركزية البحرية الامريكية التي تتولي حماية الساحة البحرية في البحر الأحمر والخليج الفارسي وبحر العرب.



يشار إلى أن طائرة سلاح الجو التي أقلت غانتس والوفد المرافق قد اخترقت الأجواء السعودية بعد حصولها على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.



وتاتي كل هذه التحركات من قبل دويلة البحرين في الوقت الذي تناست فيه ان كيان الاحتلال الاسرائيلي كيان لقيط لايأبه قتل الشعب الفلسطيني المظلوم من النساء والاطفال وتشريدهم وتدمير منازلهم فمثل هذا الكيان هل يعد صديقا لهذه الدويلة أو الاظراف الاخرى التي قامت بتطبيع علاقاتها معه؟!