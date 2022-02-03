اندلاع حرب اغلاق القنوات التلفزيونية بين موسكو وبرلين

خاص بالعالم

ويمثل الإجراء تحولا في موقف الكرملين الذي نادرا ما اتخذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الدولية العاملة في البلاد. الخارجية الروسية قالت إنها ستمنع المسؤولين الضالعين في تقييد بث قناة 'آر تي' في ألمانيا من دخول الاتحاد الروسي.

كما ستنهي بحث القمر الصناعي لمخرجات لدويتشه فيله على الأراضي الروسية.وندد الكرملين بحظر بث محطة 'آر تي' واعتبرها هجومًا على حرية التعبير وحرية الصحافة.

وفي أول تصريح ألماني قال المدير العام لدويتشه فيله ، بيتر ليمبورغ، أنه كان يتوقع بعض الإجراءات من الجانب الروسي، لكنه يرى أن رد روسيا مبالغ فيه بشكل كامل. وأضاف أن القرار سيزيد عزم القناة على تغطية الأحداث في روسيا. وأشار ان القرار لا يمكن اعتباره خطوة انتقامية ، بالنظر إلى أنه لا يزال يُسمح للصحفيين الروس بمواصلة العمل في ألمانيا.

وأكد ليمبورغ أنه سيتخذ خطوات قانونية وسيحاول معرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات قانونية، حتى وفق المعايير الروسية.

وأرجعت هيئة تنظيم البث في ألمانيا حظر بث قناة 'آر تي' كون مقرها في برلين ولكن ليس لدى القناة تصريح شرعي بموجب القانون الأوروبي. وردًا على الحظر، طالبت جمعية الصحفيين الألمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برفعه فورًا وإعادة اعتماد الصحفيين.

كما حثت نقابة العمال المستشار الألماني أولاف شولتز على المطالبة بإلغاء القرار خلال زياته المقبلة لموسكو، حيث سيتوجه إلى موسكو في المستقبل القريب لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن المرجح أن تأتي الزيارة بعد رحلة شولتز المقررة إلى واشنطن التي تبدأ يوم الأحد.

