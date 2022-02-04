الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير

حماس: ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، حرق مجموعة من الأشخاص صورًا لقيادات لبنانية وإيرانية جنوب القطاع خلال هذا اليوم.

العالم-فلسطين

وعدّت الحركة في بيان لها "هذا السلوك منافيا لقيم شعبنا الذي يتطلع إلى وقوف الأمة كلها على اختلاف توجهاتها مع فلسطين وشعبها وقضيته العادلة، فعدونا وعدو الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط".

وأردفت: "ليس من حق أي شخص أو جهة استغلال مناخ الحريات في قطاع غزة للإساءة لإخواننا من العرب والمسلمين".

وأكد البيان أن "ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله من دعم وإسناد للمقاومة الفلسطينية يستوجب الشكر والتقدير".

وختم بالقول: "ستبقى حماس وفية لكل مَن يدعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته، ولكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية التي لم تدخر جهدا لدعم قضيتنا".

روابط ذات صلة

قيادي في حماس.. هکذا تجدد الثورة الاسلامية شبابها

قيادي في حماس لقناة العالم.. هکذا وصلنا من الحجارة الی الصاروخ

حماس تبحث مع حزب الله أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبو جبل يقود مصر لنهائي كأس الأمم ويطيح بالكاميرون

العراق.. العمليات المشتركة تصدر بياناً مفصلاً عن أحداث سجن الحسكة وتكشف عن معلومات مهمة

الكاظمي يعلق على مقتل زعيم تنظيم 'داعش'

تقرير: أمريكا أبلغت روسيا مسبقاً بعملية تصفية زعيم 'داعش'

الاحتلال يقرّ أنه مصدر الهجمات "السيبرانية" التي تعرضت لها الإمارات

رئيس ايطاليا الجديد يؤدي اليمين الدستورية