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تقرير: أمريكا أبلغت روسيا مسبقاً بعملية تصفية زعيم 'داعش'

تقرير: أمريكا أبلغت روسيا مسبقاً بعملية تصفية زعيم 'داعش'
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون أبلغ مسبقا القوات الروسية بالتخطيط لشن عملية خاصة في شمال غرب سوريا لتصفية زعيم تنظيم "داعش" الارهابي.

العالم - سوريا.

ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة خاضت تنسيقا مع الطرف الروسي وفقا لآلية فض الاشتباك لمنع وقوع حوادث بين الجانبين في المجال الجوي فوق منطقة العملية.

وأوضح مصدر الشبكة أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بأنها ستنشط في منطقة واسعة شمال غرب سوريا أثناء مدة معينة وقالت إن على القوات الروسية الابتعاد عن تلك الأراضي.

وأكدت الولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق مرارا استمرار تشغيلهما آلية فض الاشتباك خلال تنفيذ عمليات في الأراضي السورية.

والخميس أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تصفية زعيم"داعش" الارهابي عبد الله قرداش بعملية خاصة في محافظة إدلب.

وادعی بايدن، في خطاب متلفز بهذا الصدد: "بينما كان جنودنا يتقدمون للقبض عليه، اختار الإرهابي، في عمل جبان يائس أخير، ومن دون أي مراعاة لأرواح أسرته أو الآخرين في المبنى، تفجير نفسه... عوضا عن مواجهة العدالة على الجرائم التي ارتكبها".

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