هل صارت قيادات الإحتلال الأم الرؤوم للقيادات العربية؟

العالم - هاشتاع

زيارة غانتس للبحرين كانت مفاجئة بحسب التقارير، لكن الاهداف والدوافع معروفة جدا، فبعد الإمارات والمغرب، من الطبيعي أن تتوغل قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي في البحرين.

وغضب عارم ساد منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد زيارة غانتس الى البحرين وللتطبيع المفتوح مع الكيان الصهيوني، حيث كتب"فايز ابو شمالة" في هذا السياق: "هرتزوغ في الإمارات، غانتس في البحرين، عباس في تل أبيب. ما هذه المسخرة والمهانة السياسية؟ وهل صارت القيادة الإسرائيلية هي الأم الرؤوم للقيادات العربية؟".

وعلقت ليالي حول هذا الموضوع: "إستقبال نظام البحرين للإرهابي غانتس إنحدار قيمي وأخلاقي ومواصلة في السقوط بمستنقع التطبيع المهين. إستقبال البحرين للمجرم قاتل الأطفال والنساء غانتس يمثل طعنة غادرة للشعب الفلسطيني ويشجع العدو الصهيوني على إرتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق الفلسطنين".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..