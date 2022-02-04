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السعودية تنفي وقوع انفجار في معسكر في العاصمة الرياض

السعودية تنفي وقوع انفجار في معسكر في العاصمة الرياض
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الحرس الوطني السعودية، مساء أمس الخميس، وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها.

العالم - السعودية

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع انفجار في مواقع المعسكرات التابعة لها شرق مدينة الرياض.

ولفتت الوزارة إلى “أن ما يُسمع من أصوات بين الحين والآخر قد يكون نتيجة أعمال ومشاريع تدريبية شبة يومية في تلك المنطقة، كونها منطقة تدريبات عسكرية”.

وناشدت وزارة الحرس الوطني “عموم المواطنين والمقيمين بعدم تداول الشائعات، والحصول على المعلومات الصحيحة من الأخبار الرسمية التي يتم نشرها عبر المنصات والمواقع المعتمدة للجهات الأمنية”.

وكان هاشتاغ يحمل عنوان “انفجار الرياض” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ما أثار فزع وتكهنات العديد من مستخدمي تلك المواقع.

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