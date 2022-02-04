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مباحثات سورية عراقية حول الأمن المائي والتعاون المشترك

مباحثات سورية عراقية حول الأمن المائي والتعاون المشترك
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني مع عدد من المسؤولين في دمشق علاقات بلاده مع سوريا وخاصة ما يتعلق بالتعاون في مجال الموارد المائية.

العالم - سوريا

وذكرت وزارة الخارجية السورية أن الوزير فيصل المقداد استعرض خلال لقائه الحمداني "أبرز القضايا المتعلقة بالأمن المائي العربي في ظل الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة والمشاريع المعادية التي تحاول تهديده، والنيل منه للضغط على الدول العربية خدمة لأجندات خارجية معروفة".

وشدد المقداد على "تطابق وجهات النظر لجهة الحفاظ على الحقوق المائية لكلا البلدين وتعزيز التشاور والتنسيق ورفع مستوياته وفق ما يطمح إليه الشعبان الشقيقان".

وأشار إلى "أهمية العمل العربي المشترك وخاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة في سبيل الوصول إلى الأمن المائي العربي".

ونقلت الخارجية عن الحمداني تأكيده على "أهمية تعزيز التعاون حول مواضيع المياه بين سوريا والعراق وفي المجالات كافة"، وأنه وجه الشكر لسوريا "على ما تقدمه من دعم للجانب العراقي في مجال تعزيز الموارد المائية".

وذكرت وزارة الموارد المائية العراقية أن الحمداني التقى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، وعددا من الوزراء.

وأضافت أن الحمداني بحث مع المسؤولين السوريين "آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والتعاون المائي وتنسيق المواقف وتوحيدها والخطط التشغيلية".

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