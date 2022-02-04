ضيف "مع الحدث" يكشف أسباب هرولة الإمارات والبحرين نحو التطبيع

العالم - خاص العالم

وأشار ربيع خلال حديثه في برنامج "مع الحدث الذي يبث عبر شاشة قناة العالم إلى أن الإمارات والبحرين هم الذين يهرولون تجاه الكيان الإسرائيلي مع وجود ما أسماه بالتراجع القطري والعماني والاستثناء الكويتي حيث ان الكويت ترفض الذهاب في مثل هذه الخطوات، وهناك خجل سعودي، منوها إلى عبور قادة من كيان الاحتلال للأجواء السعودية.

وأكد عضو جمعية الوفاق البحرينية أن هناك سببان لهذا التسارع، السبب الأول هو أن السبب الأميركي الذي يقوم برعاية هذه الخطوات بين فترة وأخرى يؤكد لهذه الحكومات انها حكومات لا تمتلك التمثيل الشعبي ولديها مشاكل داخلية وبالتالي عليها ان تنفذ الأوامر التي يصدرها.

والنقطة الثانية أن هناك رواية ساقطة تردد وهي أن الكيان الإسرائيلي يمكن ان يوفر الغطاء الحماية الداخلية والخارجية تحت ذريعة ما يسمونه "الخطر الإيراني"، مشيرا إلى انه الكيان لا يستطيع أن يوفر الحماية لنفسه في داخل فلسطين، فكيف سيقوم بتوفير الحماية للآخرين.

وأشار ربيع إلى أن هناك عنوان كبير في هذا الموضوع وهو أن الأميركي يريد أن يشاغل الجمهورية الإسلامية بتقطيع علاقاتها مع دول عربية في الخليج الفارسي وهناك محاولة عقد اتفاقات اقتصادية وعسكرية وأمنية من أجل ابطاء تقدم الصين في المنطقة، والمؤسف الذي يضيع في هذه الصورة هم المواطنون.