بالفيديو.. التطبيع وتوريط المؤسسة التشريعية في المغرب 

العالم - خاص العالم

وشدد بالكبير خلال حواره في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم على خطورة عرض قانون اتفاقية أمنية بين المغرب والكيان على البرلمان المغربي، معتبرا ان هذا يعنى ان الورطة لن تقف عند حدود الحكومة وإنما ستمتد للأسف الشديد إلى مؤسسة تشريعية، وان هذا الموضوع يعتبر توريطا للمؤسسة التشريعية.

واستبعد أن يكون المغرب جزء من تحالف يريده الإسرائيلي والمغربي في مواجهة إيران.

وأكد ان ما يجري الآن تحت مسميات التطبيع هو بالحقيقة تشكل تحالفات في المنطقة لمواجهة ما يهدد مصالح أميركيا، وان الولايات المتحدة تتراجع عن العولمة ولكنها تحاول ان تخفف من العواقب لتواجه العدو الأخطر الذي يعتبر لها وهي الصين ورسيا.

وأشار إلى أنه من الناحية الاستراتيجية الولايات المتحدة تعتبر الحاضنة للكيان على كافة المستويات، ولذلك ولكي لا يبقى الكيان يتيما بدون حماية فهي تحول ان تبحث له عن حماة عن طريق تحالفات تدخل تحت اسم مزور وهو التطبيع.